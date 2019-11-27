Суд обирає запобіжні заходи 19 підозрюваним до наркобізнесу в Україні і за кордоном

Затриманим 26 листопада у рамках спецоперації силовиків із виявлення наркоторговців на Львівщині минулої ночі оголосили підозру – загалом 19-ти особам. Як передає кореспондент Радіо Свобода з посиланням на прокурора Львівської області Ірину Діденко, минулої ночі Галицький суд Львова обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою або застава у понад 20 мільйонів гривень – підозрюваному керівникові групи наркотрафіку 24-річному депутату однієї з тергромад Львівщини, представникові партії «Укроп» Сергієві Феденишину. Обрання запобіжних заходів решті – триває.

«Не виключаю, що будуть ще затримані. Доказова база 100%. Щодня за схемою наркоділків були 200 життів і, як мінімум, 200 доз, які поширювала група. При чому це все відбувалось безконтактно, не як у старі часи, коли передавали з рук у руки. Змінюється ситуація і застосовуються сучасні методи до таких схем – інтернетмагазин, безготовіковий розрахунок, використання послуг «Нової пошти»», – повідомила Ірина Діденко.

Повідомляється, що схема наркоторгівлі охопила 6 регіонів України, включно з 5-ма нарколабораторями на території Львівської і Черкаської областей.

«В Україні була ліквідована одна нарколабораторія, яка займалась виробництвом так званих солей, це синтетичний наркотик, виготовлення якого започатковане у Китаї. Наркотик дуже небезпечний, його дія носить катастрофічні наслідки для споживачів – швидке звикання і смертельна небезпека, до того ж він недорогий, від 200 до 500 гривень. Ліквідовані під час спільних дій 3 нарколабораторії, які займались виробництвом цих солей», – розповів представник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Роман Рибіцький.

Повідомдляється, що в групі наркоторговців були два колишні працівники поліції, один із яких займався виявленням таких злочинів. Розслідували схему протягом 7 місяців.

Силовики встановили, що підозрювані торгували наркотиками через інтернетмагазин, оплату здійснювали за допомогою системи прийому платежів. На сьогодні вилучено 46 кілограмів наркотичних засобів і психотропних речовин, 170 літрів прекурсорів на майже 25 мільйон гривень, боєприпаси, автомобілі і готівку. «Інтернетмагазин» обслуговував 106 міст України і пропонував 12 найменувань наркотичних засобів, працював цілодобово. Клієнтами були молоді люди віком від 16 до 30 років.