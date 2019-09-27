СБУ повідомляє про затримання на адмінкордоні з Кримом «бойовика» міжнародного наркоугруповання

У Службі безпеки України повідомляють про затримання на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю члена «силового блоку» міжнародного наркоугруповання «Хімпром».

Як сказано в повідомленні СБУ 27 вересня, чоловік затриманий на пункті пропуску «Каланчак». У відомстві впевнені, що він хотів «уникнути кримінальної відповідальності, втікши до Криму».

«Раніше було встановлено, що затриманий безпосередньо здійснював залякування свідків протиправної діяльності наркоугруповання, зокрема шляхом підпалу квартир і обстрілів приватних будинків з гранатометів», - йдеться в повідомленні СБУ.

Затриманому оголошено підозру в скоєнні злочину за статтею про створення злочинної організації. Матеріали направлено до суду для обрання запобіжного заходу.

Ім'я та прізвище затриманого не повідомляється, його коментарі та пояснення відсутні.