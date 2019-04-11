Насіров знову програв суд лікарю, який свідчив проти нього в суді – і має виплатити йому компенсацію

Суд відхилив апеляцію екс-голови Державної фіскальної служби та колишнього кандидата в президенти Романа Насірова на рішення Шевченківського районного суду Києва, який раніше відмовив йому у позові до лікаря Максима Соколова. Соколов свідчив у кримінальному провадженні щодо посадовця. Також суд зобов’язав Романа Насірова виплатити лікарю Соколову компенсацію в розмірі 13 тисяч гривень.

Як повідомляє ГО «Центр протидії корупції», екс-очільник ДФС просив суд визнати протиправним розголошення медиком даних про стан його здоров’я під час судового засідання, коли йому обирали запобіжний захід, без його згоди. І вимагав 2 мільйони гривень відшкодування – від лікаря і від медзакладу.

Сам Насіров після засідання заявив, що, на його думку, він з адвокатами зібрав достатньо доказів – і планує незабаром подавати новий позов.

У грудні 2018-го Шевченківський районний суд Києва відмовив поновленому очільнику Державної фіскальної служби України Роману Насірову в позові до лікаря Максима Соколова, який свідчив у кримінальному провадженні щодо посадовця. Насіров вимагав від лікаря один мільйон гривень компенсації.

Лікар Максим Соколов – інтервенційний кардіолог, який працює в Інституті кардіології імені академіка Миколи Стражеска. НАБУ зверталося до його інституту з проханням здійснити обстеження стану здоров’я Насірова. Пізніше, як голова комісії, він давав свідчення у суді у справі посадовця.

31 січня Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС.

15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби. А 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив його на посаді голови Державної фіскальної служби України.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.