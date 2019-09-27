ЦПК: повноцінний розгляд справи Насірова буде в Антикорупційному суді

26 вересня Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував рішення судів попередніх інстанцій, які вирішили, що ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров виконував лише «церемоніальну функцію», підписуючи розстрочки зі сплати податків на два мільярди гривень компаніям колишнього народного депутата Олександра Онищенка, повідомила громадська організація «Центр протидії корупції».

«Дворічна історія про «церемоніальні функції» нарешті закінчилася. Тепер на Насірова чекає повноцінний судовий розгляд кримінальної справи проти нього в Антикорупційному суд», – заявив юрист ЦПК Андрій Савін.

На початку березня 2017 року суд арештував Романа Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього на той час відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.