У ДСНС показали наслідки російських ракетних атак на Миколаїв (фото)

У Миколаєві станом на 9:00 рятувальники загасили пожежі на підприємствах, які виникли через російські ракетні атаки, на одному з об'єктів триває розбір завалів. Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Миколаївській області.



«Близько 3 години ночі ворог знову завдав ракетного удару по м. Миколаєву та в черговий раз довів, що російські військові — це військові злочинці, які не мають ані честі, ані гідності. Сьогодні цим нелюдам сильно заважали об'єкти промисловості та інфраструктурні об'єкти. В результаті обстрілу сталися руйнування будівель із подальшим горінням», – йдеться у повідомлення



Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляє, що внаслідок російського масованого ракетного обстрілу сталися пожежі на двох промислових підприємствах.



17 липня близько 03:00 Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. В ОВА повідомили про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах.

Миколаїв російські війська обстрілюють з різних видів озброєнь практично щоденно.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у червні повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.