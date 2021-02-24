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24 лютого 2021, Київ 14:56
Новини | Політика

Міноборони не отримувало від НАТО даних про нові заходи для досягнення сумісності з альянсом

Український військовий, учасник «Параду військ» до Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2018 року

Міністерство оборони України не отримувало від Центру інформації та документації НАТО в Україні даних про нові заходи щодо «набуття спроможностей» для досягнення сумісності зі збройними силами держав-членів НАТО, повідомило міністерство у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Інформація від Центру інформації та документації НАТО в Україні представництва НАТО в Україні стосовно заходів щодо набуття спроможностей для досягнення сумісності зі збройними силами держав-членів НАТО та календарного плану заходів, які НАТО планує провести у 2021 році до департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України не надходила», – заявили в Міноборони.

17 лютого директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне повідомила, що Україна й НАТО цьогоріч розроблять додаткові заходи і практичні кроки для покращення взаємосумісності збройних сил у рамках Програми партнерства розширених можливостей.

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