Міноборони не отримувало від НАТО даних про нові заходи для досягнення сумісності з альянсом

Міністерство оборони України не отримувало від Центру інформації та документації НАТО в Україні даних про нові заходи щодо «набуття спроможностей» для досягнення сумісності зі збройними силами держав-членів НАТО, повідомило міністерство у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Інформація від Центру інформації та документації НАТО в Україні представництва НАТО в Україні стосовно заходів щодо набуття спроможностей для досягнення сумісності зі збройними силами держав-членів НАТО та календарного плану заходів, які НАТО планує провести у 2021 році до департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України не надходила», – заявили в Міноборони.

17 лютого директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне повідомила, що Україна й НАТО цьогоріч розроблять додаткові заходи і практичні кроки для покращення взаємосумісності збройних сил у рамках Програми партнерства розширених можливостей.