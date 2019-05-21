У Києві відзначили 70-річчя НАТО

У Києві в межах відзначення 70-річчя НАТО представники Альянсу нагородили кількох українських громадських активістів і журналістів почесними відзнаками «за внесок у поглиблення співпраці Україна – НАТО».

Як наголосила на церемонії директорка Центру інформації і документації НАТО в Україні Барбора Маронкова, «Україна є стратегічним партнером Північноатлантичного альянсу», тож співпраця з Україною «є важливою складовою політики партнерства Альянсу».

Заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки посол Алехандро Альваргонсалес у своєму виступі наголосив на важливості здійснення Україною реформ у різних секторах, серед яких подолання корупції, верховенство права, прозорість діяльності органів влади тощо.

«Нині система захисту демократичних цінностей, створена країнами-членами НАТО, не спрямована проти когось, вона спрямована на захист цих цінностей, що їх відстоюють різні країни», – зазначив посол Альваргонсалес.

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе наголосила, що партнерство і співпраця з НАТО у різних сферах була і залишається одним з пріоритетів держави та суспільства. Клімпуш-Цинцадзе також нагадала, що 7 лютого цього року Верховна Рада України закріпила курс на євроатлантичну інтеграцію у Конституції держави.

Крім урочистих промов, учасники відзначення 70-річчя НАТО також відкрили квіткові композиції (клумби), які з нагоди ювілею Альянсу висадило комунальне підприємство «Київзеленбуд» на Європейській площі Києва.