Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії України

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю підписав укази про звільнення чотирьох заступників командувача Національної гвардії України.

У жодному з указів про звільнення, розміщених на сайті Офісу президента, не вказується причина. Водночас на місця звільнених призначені нові особи.

Відповідно до текстів документів, звільнено з посади першого заступника командувача Нацгвардії Володимира Кондратюка – призначено натомість Вадима Гладкова. Звільнено також трьох заступників командувача Олександра Набока, Олександра Сахона та Миколу Миколенка. Призначено на ці посади Олександра Білоуса і Олексія Осипенка.

Командувачем Національної гвардії України є Олександр Півненко.