Строковик Нацгвардії за півтора місяці збив три російські літаки з ПЗРК «Ігла» – НГУ

Солдат строкової служби Національної гвардії України у Запорізькій області за півтора місяці збив три російських літаки, застосовуючи ПЗРК «Ігла», повідомила пресслужба НГУ 30 травня.

«Черговий російський бойовий штурмовик СУ-25 «Грач» був збитий молодиком 29 травня. Влучність, професіоналізм та вправні дії «Запорізького месника» неабияк наганяють страху на окупантів, судячи із ворожих радіоперехоплень», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 30 травня російські війська втратили в Україні, зокрема, 207 літаків, 174 гелікоптери, 507 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 118 крилатих ракет.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє.