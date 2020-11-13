Трьом лікарям Національного інституту раку повідомили про підозру через смерть пацієнтки – ОГПУ

Трьом лікарям Національного інституту раку в Києві повідомили про підозру через смерть пацієнтки, повідомив Офіс генерального прокурора 12 листопада.

За повідомленням прокуратури, лікарю-анестезіологу повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків, яке призвело до тяжких наслідків. Лікуючого лікаря та патологоанатома підозрюють у свідомій підробці підроблених офіційних документів за попередньою змовою осіб.

«За даними слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком оперативного втручання, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Вказані дії призвели до різкого погіршення стану здоров’я та у подальшому смерті жінки», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, стверджують в установі, лікуючий лікар та патологанатом за результатами розтину покійної «внесли до медичної документації недостовірні відомості про причину смерті жінки».

Кваліфікація «неналежне виконання обов’язків, яке призвело до тяжких наслідків» передбачають до п’яти років заборони на роботу або до двох років виправних робіт з обмеженням волі чи ув’язненням, якщо людину визнають винною. Підроблення документів за змовою передбачає до п’яти років обмеження волі чи ув’язнення.

Зараз правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від роботи.