Нацрада перевірить телеканали ZIK, «112» і «Прямий» через можливі порушення

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланові перевірки телеканалів ZIK, «112» і «Прямий» через можливі порушення з боку цих мовників.

«Призначили перевірки телеканалам ZIK і «112» через ознаки порушення профільного законодавства в частині поширення необ‘єктивної інформації та розпалювання ворожнечі», – проінформував у фейсбуці член Нацради Сергій Костинський.

Раніше агенція «Укрінформ» повідомила, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу «Прямий».

Як зазначила на засіданні Нацради перший заступник голови Ольга Герасим’юк, до них надійшло звернення з наріканням на дії і слова ведучого телеканалу «Прямий» Сергія Пояркова, який, на думку заявника, «посягає на честь і гідність президента України Зеленського, ображає його родину, окремих персонажів, етноси та державу, вживає нецензурну лайку».

У вересні 2019 року Нацрада з питань телебачення та мовлення не продовжила цифрову ліцензію телеканалу «112».

4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.