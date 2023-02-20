Українознавство як автономна галузь. У Празі відкрили науковий центр, який працюватиме з темою України 

У Празі презентували новий спеціалізований науковий центр «Україна в Європі, що змінюється», який буде працювати в Інституті міжнародних досліджень факультету соціальних наук Карлового університету. Центр фокусуватиметься на темі сучасної України, культурних та політичних відмінностях, ширшому контексті війни та її значенні для демократії.

«На індивідуальному рівні у нас є спеціалісти, які працюють з українською тематикою, але тепер йдеться про те, щоб створити інституційний майданчик, який був би видимим в чеському контексті і за межами країни. Йдеться про створення мережі людей, які будуть займатися студіями України», – каже керівниця центру Валерія Корабльова.

Структура виглядатиме так: дослідники, які працюють на різних кафедрах, збираються разом, щоб працювати над спільними проєктами. Як розповідає Корабльова, насамперед це буде платформою для академічної співпраці, де Україна буде лінзою, крізь яку дослідники зможуть виходити на теми, цікаві ширшому колу фахівців.

Валерія Корабльова наголошує, що створення центру, який буде спеціалізуватися на українському питанні, в Європі – це акт деколонізації, адже свідчить про те, що українознавство визнають окремою галуззю досліджень.

«Науковці можуть використовувати академічний досвід і пояснювати, що відбувається в Україні, історичні та культурні аспекти, а також ширший контекст суспільних і демократичних трансформацій, що це означає для майбутнього ЄС», – каже Корабльова.

Також на базі центру планують організовувати навчання виключно для дослідників українського питання.

«Магістрам, які займаються східноєвропейськими студіями, будемо пропонувати спеціалізацію на Україні – вони зможуть обирати конкретні предмети, що стосуються України, а в кінці будуть отримувати сертифікат, що вони є фахівцями саме цього напряму», – каже керівниця дослідницького центру.

Зокрема, в центрі планують досліджувати питання вимушено переміщених людей, а також те, як їх бачать європейці і як себе репрезентують українці за кордоном.

Консульський референт Посольства Україні в Чехії Олександр Луценко також наголосив, що відкриття центру в Чехії має стати сигналом для створення подібних центрів в інших країнах Європи.