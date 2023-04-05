Президент Литви визнав, що був членом КПРС, і назвав це «помилкою молодості»

У литовській пресі 5 квітня з’явилися публікації, згідно з якими президент країни Гітанас Науседа наприкінці 1980-х років був членом Комуністичної партії, але приховав цей факт, коли балотувався на посаду голови держави.

Адміністрація президента Литви підтвердила, що Науседа вступив до КПРС у 1988 році.

У відомстві наголосили, що зазначення таких відомостей в анкеті не є обов’язковим. Відомство також заявило, що Науседа не брав активної участі у діяльності Комуністичної партії, а членство у ній мало формальний характер.

Сам Науседа назвав своє членство у радянській Компартії «помилкою молодості».

Литовське інформаційне агентство BNS наводить коментар президента. За словами Науседи, 1988 року він робив перші кроки у професії економіста і думав, що статус члена партії допоможе йому в науковій кар’єрі. Однак після початку в Литві руху національного відродження і заснування організації «Саюдіс» він «усієї душею» підтримав їх, а в діяльності КПРС не брав участі.

«Саюдіс» був заснований у 1988 році – тому ж році, коли Науседа вступив до КПРС. У діяльності «Саюдісу» брали участь і члени Компартії.

Литва відновила незалежність, вийшовши зі складу СРСР у 1990 році (союзні органи визнали це роком пізніше). Того ж року Комуністична партія Литви заявила про свою незалежність від КПРС. Згодом вона була перейменована, а її лідер Альгірдас Бразаускас став одним із видатних політиків незалежної Литви.

З 2008 року в країні діє заборона публічної демонстрації радянської та нацистської символіки на масових заходах.