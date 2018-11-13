Російська влада заявляє, що скасувала заборону Навальному виїжджати за кордон

Заборона на виїзд за кордон російському опозиційному політику Олексію Навальному скасована після сплати ним усіх заборгованостей, повідомила Федеральна служба судових приставів Росії у коментарі агентству ТАСС.

«Повідомляємо, що після того, як службою була підтверджена інформація про наявність невиконаного судового рішення (про стягнення матеріальних збитків на користь кіровського обласного підприємства «Кіровліс» – ред.) і застосованих у зв’язку з цим обмежень, боржником Навальним О. А. оперативно і в повному обсязі сплачена заборгованість. Усі накладені обмеження і заборони у виконавчому провадженні скасовані», – заявили у Федеральній службі судових приставів.

Опозиціонер заявляв, що на прикордонному контролі в аеропорту в нього забрали паспорт «для проведення спеціальних перевірочних заходів», а потім заборонили виїзд із Росії. За його словами, він прямував до Страсбурга на оголошення рішення Європейського суду з прав людини.

ЄСПЛ 15 листопада має винести останнє рішення за позовом Навального про його затримання під час масових заходів з 2012 по 2014 років.

У лютому 2017 року ЄСПЛ вже постановив, що Росія повинна виплатити Навальному 63,7 тисяч євро – за сім затримань на мітингах в 2012 і 2014 році, повідомляється на сайті суду.

За словами Навального, російські правоохоронні органи неодноразово незаконно затримували його під час масових зібрань, а також висували звинувачення в скоєнні адміністративних правопорушень, пов’язаних із порушенням порядку проведення публічних заходів або з відмовою підкорюватися органам правопорядку.

Суд прийняв ці аргументи: в його рішенні сказано, що російська влада порушила права опозиціонера на мирні зібрання і неправомірне обмеження свободи. У шести випадках ЄСПЛ також побачив порушення права на справедливий розгляд. Претензію про дискримінацію за політичними мотивами суд вирішив не розглядати, тому що затримання Навального були визнані неправомірними.

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