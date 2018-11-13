Опозиціонерові Олексію Навальному заборонили виїжджати з Росії

Російському опозиціонерові Олексію Навальному, який прямував до Страсбурга на оголошення рішення Європейського суду з прав людини, заборонили виїзд із Росії. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Навального, на прикордонному контролі в аеропорту в нього забрали паспорт «для проведення спеціальних перевірочних заходів».

Пізніше опозиціонер написав у Twitter, що прикордонники повідомили йому, що є якийсь лист, що виїжджати заборонено, але пояснень чому – немає.

ЄСПЛ 15 листопада має винести останнє рішення за позовом Навального про його затримання під час масових заходів з 2012 по 2014 років.

У лютому 2017 року ЄСПЛ вже постановив, що Росія повинна виплатити Навальному 63,7 тисяч євро – за сім затримань на мітингах в 2012 і 2014 році, повідомляється на сайті суду.

За словами Навального, російські правоохоронні органи неодноразово незаконно затримували його під час масових зібрань, а також висували звинувачення в скоєнні адміністративних правопорушень, пов’язаних із порушенням порядку проведення публічних заходів або з відмовою підкорюватися органам правопорядку.

Суд прийняв ці аргументи: в його рішенні сказано, що російська влада порушила права опозиціонера на мирні зібрання і неправомірне обмеження свободи. У шести випадках ЄСПЛ також побачив порушення права на справедливий розгляд. Претензію про дискримінацію за політичними мотивами суд вирішив не розглядати, тому що затримання Навального були визнані неправомірними.

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