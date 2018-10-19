Керівник Росгвардії про запрошення Навального на дебати: я його запрошував на інше

У Росії керівник Росгвардії Віктор Золотов заявив, що пізніше відповість на запрошення від опозиціонера Олексія Навального на теледебати, і додав, що запрошував політика «на інше».

«Потім вирішимо», – сказав Золотов у відповідь на запитання журналістів про те, як він планує відреагувати на запрошення Навального.

Він додав, що його звернення до Олексія Навального стосувалося «спортивного змагання, не більше».

18 жовтня російський опозиціонер Олексій Навальний закликав Золотова взяти участь у теледебатах із ним у прямому ефірі. Так опозиціонер відповів на відеозвернення керівника Росгвардії від 11 вересня, у якому той викликав його «на поєдинок» і пообіцяв зробити з нього «відбивну».

У серпні Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального оприлюднив розслідування про Золотова. Згідно з матеріалами, для потреб Росгвардії закуповується продовольство та інші товари за завищеними цінами.