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14 Листопад 2018, Київ 12:35
Новини | Міжнародні

Навальний із другої спроби вилетів із Росії на оголошення рішення ЄСПЛ

Олексій Навальний заявив, що подасть до суду на Федеральну службу судових приставів Росії

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Російський опозиціонер Олексій Навальний 14 листопада зміг вилетіти за кордон на оголошення рішення Європейського суду з прав людини у своїй справі.

Як написав політик в Instagram, на прикордонний контроль він підійшов з прес-релізами Федеральної служби судових приставів із зазначенням, що йому можна виїхати з Росії.

Напередодні в аеропорту Навальному заборонили виїзд із Росії без пояснення причин. Як з’ясувалося пізніше, заборона була накладена службою судових приставів через неоплачений штраф у справі «Кіровлісу».

Ввечері 13 листопада Навальний виклав у блог чек про оплату штрафу. Після цього заборона була знята.

Навальний заявив, що подасть до суду на Федеральну службу судових приставів Росії.

15 листопада в Страсбурзі Європейський суд з прав людини повинен оголосити остаточне рішення за позовом Олексія Навального до російської влади. Політик поскаржився на сім випадків незаконного затримання на масових заходах в 2012-2014 роках. У лютому 2017 року ЄСПЛ визнав, що Росія порушила статтю про свободу зібрань Європейської конвенції з прав людини, і присудив політику 63,7 тисячі євро компенсації, але це рішення було оскаржене російським Міністерством юстиції.

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