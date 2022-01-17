ЄС закликав Росію «негайно» звільнити Навального

У річницю арешту російського опозиціонера Олексія Навального Євросоюз опублікував звернення до російської влади від імені голови зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля із закликом «негайно і беззастережно» звільнити політика.

«Європейський союз відкрито називає судове переслідування та вирок Навальному політично мотивованими», – йдеться у зверненні. Крім того, ЄС знову закликав провести розслідування отруєння опозиціонера бойовою отруйною речовиною «Новачок».

ЄС також закликав Кремль звільнити голову штабу Навального в Уфі Лілію Чанишеву.

Рівно рік тому, 17 січня, опозиціонер Олексій Навальний повернувся до Москви з Німеччини, де кілька місяців проходив реабілітацію після отруєння у Росії бойовою хімічною речовиною з групи «Новачок». Відтоді він позбавлений волі: спочатку Навального заарештували, а потім суд відправив його до колонії у кримінальній справі від 2014 року, яку Європейський суд з прав людини визнав неправомірною.

За рік перебування Навального у колонії російська влада фактично повністю знищила політичні структури, пов’язані з опозиціонером. Штаби політика та організований ним «Фонд боротьби з корупцією» були визнані «екстремістськими організаціями» і заборонені в Росії, десятки їх членів або перебувають під арештом, або були змушені покинути Росію, серед них – колишній голова штабу Навального Леонід Волков, директор ФБК Іван Жданов та юрист фонду Любов Соболь. Проти самого Навального було порушено ще кілька справ.

США, Великобританія та країни ЄС у відповідь на переслідування лідера російської опозиції загрожували Росії серйозними санкціями, але обмежилися лише санкціями проти кількох фізичних осіб та організацій, які, на думку Заходу, брали участь у спробі отруєння Навального.

Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть особисто президент Володимир Путін. У Кремлі ці звинувачення відкидають.