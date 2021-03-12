Росія: Навального етапували із СІЗО у Володимирській області

Російського опозиційного політика Олексія Навального відвезли із СІЗО-3 у селищі Кольчугіно у Володимирській області, повідомили у п’ятницю його адвокати.

«Адвокати Олексія сьогодні з початку робочого дня перебували в СІЗО-3 Кольчугіно. Під різними приводами їх не допускали до Олексія (то свято придумали, то комусь стало зле, мабуть, після святкування). Тільки о 14:00 їм повідомили, що Олексій відбув. Куди – відповідати відмовилися», – йдеться на сторінці політика у твітері.

Раніше сьогодні газета «Ведомости» з посиланням на джерела, близькі до Федеральної служби виконання покарань писала, що політик відбуватиме термін в колонії №2 у Покрові Володимирської області. ЗМІ писали про це наприкінці лютого, але офіційного підтвердження не було.

Олексія Навального затримали 17 січня, відразу після його повернення з Берліна, де він лікувався після отруєння «Новачком». Суд у Хімках заарештував його на вимогу Федеральної служби Росії з виконання покарань, а 2 лютого в будівлі Мосміськсуду Симоновський суд змінив політику умовний термін на реальний у справі «Ів Роше», присудивши політику три з половиною роки за ґратами.