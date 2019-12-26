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26 грудня 2019, Київ 15:24
Новини | Міжнародні

Росія: Навальний заявляє, що його не затримали, а «просто виволокли з офісу»

Олексій Навальний повідомив, що обшуки у ФБК пов’язані з фільмом фонду про прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва «Він вам не Дімон», який вийшов навесні 2017 року

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Російський опозиціонер Олексій Навальний заявляє, що силовики не затримали його 26 грудня під час обшуків у його Фонді боротьби з корупцією в Москві, а «просто силою виволокли з офісу».

Раніше про затримання Навального повідомила речниця ФБК Кіра Ярмиш.

Навальний повідомив, що обшуки у ФБК пов’язані з фільмом фонду про прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва «Він вам не Дімон», який вийшов навесні 2017 року.

Силовики виламали двері, заклеїли камери відеоспостереження і почали вилучати техніку.

У вересні й жовтні поліція Росії провела масові обшуки в штабах Навального в регіонах у справі про відмивання грошей у Фонді боротьби з корупцією. За версією слідства, співробітники ФБК незаконно отримали 75 мільйонів рублів, після чого нібито перевели ці гроші на рахунки фонду.

У ФБК звинувачення відкидають.

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