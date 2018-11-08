Польща і країни Балтії почали свої найбільші навчання НАТО

У Польщі й країнах Балтії проходять навчання за участю військовослужбовців із десяти країн НАТО. Участь у маневрах беруть 17,5 тисяч солдатів, оголосило Міністерство оборони Польщі.

За даними міністерства, навчання під назвою «Анаконда» – найбільші маневри в новітній історії країни. У них бере участь щонайменше 12 500 польських військових. Ще п’ять тисяч військовослужбовців НАТО беруть участь у маневрах на території Латвії, Литви й Естонії.

Передбачені також морські навчання на Балтійському морі.

Від 2014 року, коли Росія анексувала український Крим, НАТО зміцнює своє угруповання в районі Балтійського моря.

Днями завершилися найбільші навчання НАТО в Норвегії, в яких взяли участь близько 50 тисяч військових.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – ​у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!