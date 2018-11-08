Польща і країни Балтії почали свої найбільші навчання НАТО

У Польщі й країнах Балтії проходять навчання за участю військовослужбовців із десяти країн НАТО. Участь у маневрах беруть 17,5 тисяч солдатів, оголосило Міністерство оборони Польщі.
За даними міністерства, навчання під назвою «Анаконда» – найбільші маневри в новітній історії країни. У них бере участь щонайменше 12 500 польських військових. Ще п’ять тисяч військовослужбовців НАТО беруть участь у маневрах на території Латвії, Литви й Естонії.
Передбачені також морські навчання на Балтійському морі.
Від 2014 року, коли Росія анексувала український Крим, НАТО зміцнює своє угруповання в районі Балтійського моря.
Днями завершилися найбільші навчання НАТО в Норвегії, в яких взяли участь близько 50 тисяч військових.
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