Під час навчань у Польщі загинув військовий

У Польщі в Дравсько-Поморському під час навчань 5 березня загинув військовий, ще один був поранений. Інцидент стався вранці: гусеничний транспортний засіб піхоти на тактичній смузі наїхав на двох польських військових. За попередніми даними, військові саме відпрацьовували елемент евакуації з поля бою.

Після наїзду один із травмованих, 20-річний солдат загинув на місці, другий – у лікарні бореться за життя. Його з полігону до шпиталю транспортували гелікоптером «швидкої допомоги».

Про смерть одного з солдатів на полігоні повідомила 1-а Варшавська танкова бригада. Саме вона брала участь у військових навчаннях Steafast Defender. У мережі X бригада наголосила, що ці навчання не є частиною масштабних натівських навчань Dragon-24, які зараз тривають у Польщі.

Навчання, на яких стався трагічний випадок, відбуваються з кінця лютого на північному заході Польщі. Це – також міжнародні навчання НАТО. За інформацією RMF 24, у них беруть участь 3000 військовослужбовців з Албанії, Туреччини, Іспанії, Великої Британії і Польщі. Крім того, до навчань залучені 700 одиниць техніки різних типів: бронетранспортери і танки Leopard.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш від себе і всього польського війська висловив співчуття родині загиблого військового.

«Це трагічна подія. Випадковість, яка змушує нас всі сили і засоби скерувати на підтримку родини і близьких загиблого», – сказав міністр оборони Польщі.