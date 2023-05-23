ЗСУ попереджають про військові навчання у Києві та області в найближчі дні

У Києві та області з 23 по 25 травня пройдуть військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва, повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

За повідомленням, у ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

У ЗСУ попереджають, що у зв’язку з проведенням навчань буде переміщення особового складу та рух важкої техніки, і закликають громадян не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу.