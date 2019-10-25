Російська авіація провела навчання з бойовими стрільбами в Криму

Літаки Су-30СМ, Су-27 і Су-24М зі складу морської авіації і ППО Чорноморського флоту Росії провели навчання в анексованому Криму, під час яких знищили командний пункт умовного супротивника. Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу Міноборони Росії.

Згідно зі сценарієм навчань, літак-розвідник Су-24МР виявив командний пункт умовного супротивника у гірській місцевості.

«Для знищення противника в небо піднялися багатоцільові винищувачі Су-30СМ і Су-27, а також фронтові бомбардувальники Су-24М. Екіпажі завдали бомбового удару по умовному противнику, застосувавши авіаційні бомби типу ОФАБ-250-270», – мовиться у повідомленні.

За інформацією відомства, навчання проходили на міжвидовому полігоні Опук в Криму, 12 авіабомбами екіпажі літаків знищили наземні цілі в районі гори Кончекської.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в Чорному морі. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.