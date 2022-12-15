500 військових щомісяця. США заявили про розширення підготовки ЗСУ

США оголосили про розширення програми навчання українських військових в Європі, яка включатиме «навчання спільних маневрів і загальновійськових операцій», повідомляє CNN.

«Загальновійськове навчання маневру є логічним наступним кроком у наших постійних тренувальних зусиллях, які почалися в 2014 році для нарощування потенціалу українських збройних сил», – сказав на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер.

За його словами, підготовка включатиме «навчання з бойовою стрільбою, а потім навчання на рівні відділення, чоти та роти, яке завершиться навчанням маневру на рівні батальйону».

Райдер сказав, що програма навчатиме приблизно 500 українців на місяць, починаючи з січня, і проводитиметься в Німеччині.

Речник Пентагону додав, що йому «невідомо», що розширення програми навчання потребуватиме розгортання додаткових сил США.

Раніше CNN із посиланням на кількох американських чиновників повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість «значного розширення» навчання українських військовослужбовців, однак тоді йшлося про можливе навчання 2500 військових щомісяця.

ЄС 15 листопада запустив місію військової допомоги (EUMAM Ukraine), щоб продовжити підтримку України проти російської агресивної війни. Місія передбачає проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки до 15 000 військовослужбовців Збройних сил України в різних місцях на території держав-членів ЄС.