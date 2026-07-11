Навроцький закликав парламент заборонити у Польщі червоно-чорний прапор

Президент Польщі Кароль Навроцький під час заходів з нагоди Національного дня пам’яті поляків – жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних землях Другої Речі Посполитої, заявив про «необхідність збереження пам’яті про польських цивільних, які загинули під час Волинської трагедії».

У своїй промові Навроцький окремо зупинився на тому, що «вважає за необхідне законодавчо заборонити у Польщі червоно-чорний прапор ОУН-УПА».

«Ми не хочемо бачити його у Польщі – і я зроблю усе, щоб забезпечити, що його не буде у Польщі. Я вірю, що польський парламент ухвалить відповідний закон – тому що це те саме, що прапор Blut und Boden («Кров і земля», німецьких нацистів – ред.). Це те, що він мав на увазі, і за ним була і є уся ідеологія українських націоналістів, які вбивали польських жінок і дітей», – зазначив він.

Урочистості відбулися 11 липня в селі Радруж Підкарпатського воєводства. Президент поклав вінки до пам'ятника жителям села, убитим під час подій Другої світової війни, а також до могил родини Романіків і Стефана Голембя.

У своєму виступі Навроцький наголосив, що Польща «не погоджується на забуття» близько 120 тисяч польських цивільних, яких, за його словами, було жорстоко вбито українськими націоналістами.

«Ми не погоджуємося на те, щоб забути про 120 тисяч поляків – цивільних, жінок і дітей, жорстоко вбитих українськими націоналістами», – заявив президент.

Навроцький також зазначив, що «пам’ять про жертв має значення не лише для осмислення минулого, а й для формування майбутнього польського суспільства».

Президент провів паралель між загибеллю польських дітей під час Волинської трагедії та смертю українських дітей унаслідок російської агресії, наголосивши, що біль родин і цінність людського життя не залежать від часу чи історичних обставин.

11 липня у Польщі вшановують пам’ять жертв так званої «кривавої неділі» 1943 року, яка вважається кульмінацією нападів на польське цивільне населення на Волині. Польська держава офіційно називає ці події геноцидом, тоді як їхня оцінка залишається предметом дискусій між польськими та українськими істориками.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити Зеленського Ордена Білого орла через його указ про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

Зеленський 20 червня відправив орден «Новою поштою». При цьому він заявив, що «Україна залишається вдячною Польщі за підтримку і відкритою до подальшої співпраці».

Також колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко відмовилися від Ордена Білого Орла.