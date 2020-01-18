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18 січня 2020, Київ 17:25
Новини | Політика

Від деяких заводів «Укроборонпрому» доведеться відмовитися – Найєм

Мустафа Найєм

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Під час реформи в державному оборонному концерні «Укроборонпром» від деяких підприємств доведеться відмовитися. Про це у «Суботньому інтерв’ю» розповів заступник гендиректора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм.

«Дійсно, ми будемо реформувати. Дійсно, це буде болючий процес, тому що від деяких компаній нам треба буде відмовлятися. Але врешті-решт ми сподіваємося, що наступного року наш експорт буде набагато більший», – зазначив він.

Найєм не уточнив, від яких саме заводів планує відмовитися керівництво концерну, наголосивши, що це може стати відомо до кінця року.

«Але зараз мета, яка стоїть, яку ставить перед нами гендиректор, по-перше, це соціальні умови наших працівників, тобто щоб люди отримували зарплату», – додав він.

30 серпня президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором оборонного концерну «Укроборонпром».

21 листопада ексдепутат Мустафа Найєм підтвердив журналістам, що працює в «Укроборонпромі» заступником гендиректора концерну.

Мустафа Найєм, заступник генерального директора «Укроборонпрому»
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