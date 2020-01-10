З «Укроборонпрому» за 10 років вкрали майже мільярд гривень – Найєм

Заступник генерального директора державного оборонного концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм заявляє, що за останні 10 років з концерну незаконним шляхом виводили в середньому 300 тисяч гривень щодня.

«Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років. Це – близько 300 тисяч гривень щодня, які виводили в офшори та розкладали по приватних кишенях. Одне кримінальне провадження щотижня. Стільки в середньому відкривали справ стосовно Концерну або підприємств-учасників за всі роки його існування. На даний момент розслідуванням цих справ зайняті всі правоохоронні органи країни», – заявив колишній народний депутат.

При цьому, за даними Найєма, керівники «Укроборонпрому» за цей період ініціювали близько половини наявних кримінальних проваджень – 251.

«За шість місяців ми виявили і передали до правоохоронних органів матеріали, за якими вже порушено 85 провадження Зокрема, ініціювали провадження, де фігурують колишні керівники оборонного Комітету Ради, які діяли у злочинній змові з чиновниками Міноборони та за посібництва екс-керівників самого «Укроборонпрому» та його окремих підприємств», – стверджує заступник директора концерну.

Читайте також: Найєм розповів про свою заплату на посаді заступника гендиректора «Укроборонпрому»

Водночас він уточнив, що керівництво «Укроборонпрому» не планує «підмінювати собою правоохоронців», натомість має на меті змінити внутрішні процедури, «щоб такої жахливої статистики не було у майбутньому».

30 серпня президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором оборонного концерну «Укроборонпром».

21 листопада ексдепутат Мустафа Найєм підтвердив журналістам, що працює в «Укроборонпромі» заступником гендиректора концерну.