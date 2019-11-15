Суд заарештував майно заводу «Маяк», щоб його не продали за заниженою ціною вартість – прокуратура

Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на майновий комплекс заводу «Маяк», який належить державній корпорації «Укроборонпром», повідомляє прокуратура столиці.

За повідомленням, таким чином суд задовольнив клопотання прокурорів і заарештував комплекс площею близько 20 тисяч квадратних метрів, щоб не допустити його продаж «за заниженою ціною».

«У ході розслідування кримінального провадження за фактом організації шахрайської схеми з продажу майна публічного акціонерного товариства «Завод Маяк» установлено, що колишній посадовець підприємства за винагороду обіцяв представнику комерційної структури сприяння у придбанні вказаного комплексу через електронну систему торгів державного підприємства «СЕТАМ» за близько 60 мільйонів гривень, що за його словами, є в двічі меншою, ніж реальна вартість об’єкту», – стверджують у прокуратурі.

За даними прокурорів, організатора цієї схеми затримали.

За даними системи електронних торгів Setam, торги за комплекс заводу мали відбутися 28 листопада і початися зі стартової ціни понад 62 мільйони гривень.

У прокуратурі уточнюють, що звернулися до суду, щоб перевірити законність такого відчуження та дані про ймовірне штучне заниження вартості.

В лютому 2019 прокуратура Києва повідомила про підозру генеральному директору заводу «Маяк» через невиплату зарплат на 11 мільйонів гривень.

Завод «Маяк» спеціалізується на розробці та виготовленні стрілецької зброї та її складових компонентів, артилерійської зброї, ремонту та модернізації військової техніки, а також виробництві апаратури мовного оповіщення під час аварійних ситуацій військових, цивільних літаків та гелікоптерів.