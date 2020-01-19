За чотири роки кількість державного оборонного замовлення, яке виконують державні компанії, скоротилася вдвічі, повідомив в ефірі Радіо Свобода заступник генерального директора оборонного концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм .

За його словами, раніше державні компанії виконували 60% замовлень, а тепер – 30%.

«За чотири роки обсяг державного оборонного замовлення – частка державних компаній зменшилася вдвічі. За чотири роки війни, просто уявіть собі. Було 60%, а зараз 30%. Так, є приватні компанії, які добросовісно виконують свою роботу і ми їх дуже поважаємо і з ними співпрацюємо. Але є компанії, які виникли на тлі корупції і за рахунок блату чи зв’язків отримали замовлення, не виготовляючи продукцію або знищуючи при цьому державні компанії. Зараз результат дуже простий: було 60%, зараз 30%», – розповів Найєм.

Також він зазначив, що є багато випадків, коли «штучно підвищувалася ціна продукції держаних компаній для того, щоб вигравали приватні компанії».

«Всі ці речі не могли відбутися без контролю з боку РНБО, комітету національної безпеки і оборони Верховної Ради, міністерств економіки і оборони – ці чотири відомства, їхні керівники і ті люди, які були причетні до формування державного оборонного замовлення», – зазначив він.

Найєм додав, що його метою і завданням цього року є збільшити кількість оборонного замовлення для державних заводів.

«Цьогоріч вперше за десять років, коли частка державного оборонного замовлення для «Укроборонпрому» не буде зменшуватися, а ми спробуємо її збільшити. Навіть 5%, навіть 7% – це буде величезний прорив. Я вже не кажу, що ми розблокуємо декілька заводів: і Харківський, і Миколаївський, і декільк Київських, які почнуть виготовляти зброю, військову техніку і ми почнемо її експортувати і поставляти в нашу армію, що є першочерговим для нас завданням», – сказав він.

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