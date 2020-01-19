До кінця року «Укроборонпром» планує скоротити борги по зарплатах вдвічі – Найєм

Оборонний концерн «Укроборонпром» планує вдвічі скоротити заборгованість по зарплатах до кінця 2020 року, сказав в інтерв’ю Радіо Свобода заступник генерального директора Мустафа Найєм.

Таким чином він відповів на питання про плани щодо своєї діяльності. За словами Найєма, завдання щодо виплати боргів по зарплаті поставив генеральний директор концерну Айварас Абромавичус.

«Я не хочу говорити гучних слів. Давайте подивимося по кінцю року. Але зараз мета, яка стоїть, яку ставить перед нами гендиректор, – по-перше, це соціальні умови наших працівників, тобто щоб люди отримували зарплату. Щоб ви розуміли: коли ми прийшли, було 43 компанії, які мали заборгованість по зарплаті, зараз їх 36», – сказав Найєм.

Таким чином, додав він, кількість компаній «Укроборонпрому», які мають борги перед своїми працівниками, дещо скоротилася.

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«Я сподіваюся, що до кінця року ми зможемо вдвічі зменшити цю заборгованість», – зазначив чиновник, хоча не став уточнювати, до якої конкретної цифри очікується скорочення кількості компаній-боржників.

У листопаді генеральний директор «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус повідомив в інтерв’ю «Голосу Америки», що 43 компанії концерну мають борги по виплаті заробітної платні своїм співробітникам.

Повну версію «Суботнього інтерв’ю» з Мустафою Найємом читайте на сайті Радіо Свобода.