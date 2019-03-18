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18 Березень 2019, Київ 12:45
Новини | Політика

НАЗК вирішило перевірити ще 100 декларацій високопосадовців

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул

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Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило перевірити ще 100 декларацій високопосадовців. Як повідомляє 18 березня прес-служба НАЗК, це чергові декларації, які були обрані Системою автоматизованого контролю відповідно до суми набраних балів за встановленими критеріями.

З початку року відомство перевірило дані про майно та активи 600 чиновників.

4 березня Національне агентство направило до суду адміністративний протокол щодо кандидата в президенти, народного депутата Сергія Тарути. На думку НАЗК, Тарута використав надане йому право на депутатське звернення в приватних інтересах. Він звинувачення не коментував.

Згідно із законодавством, серед функцій Національного агентство з питань запобігання корупції, створеного у 2016 році, є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.

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