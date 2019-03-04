НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо кандидата в президенти Тарути

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адміністративний протокол щодо кандидата в президенти, народного депутата Сергія Тарути.

На думку НАЗК, Тарута використав надане йому право на депутатське звернення в приватних інтересах та з метою, яка не пов’язана зі здійсненням його депутатської діяльності.

Таруті закидають «порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». Він звинувачення не коментував.

Згідно із законодавством, серед функцій Національного агентство з питань запобігання корупції, створеного у 2016 році, є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.