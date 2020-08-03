НАЗК за тиждень направила до суду адмінпротоколи щодо Потураєва і ще 12 людей

Національне агентство з питань запобігання корупції протягом тижня склало і направило до суду 13 адміністративних протоколів щодо народного депутата від «Слуги народу» Микити Потураєва, а також кількох посадовців і колишніх посадовців. Про це НАЗК заявила 3 серпня.

Протокол щодо Потураєва склали «за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані». За це ж порушення НАЗК склала протоколи щодо начальника управління прокуратури Кіровоградської області Віталія Вергелеса та колишньої начальниці відділу Звенигородської організації Наталії Кузнєцової.

Також адмінпротокол за «ознака ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» склали щодо трьох людей, в тому числі міського голови Ужгорода Богдана Андріїва. Один з трьох адмінпротоколів за «несвоєчасне подання декларації» отримала начальниця відділу Міністерства фінансів Олена Михайленко.

Також, за даними НАЗК, троє колишніх співробітників Служби безпеки України несвоєчасно подали декларації «без поважних причин».

У червні НАЗК заявила про намір перевірити декларацію депутата фракції «Опозиційна платформа – За життя» Суто Мамояна, який, як виявило раніше Радіо Свобода, у 2019 році став власником низки елітних квартир та автомобілів, вказавши в декларації, що вони вартували значно дешевше за ринкові ціни.