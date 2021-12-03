У НАЗК перевірили декларацію Баканова, проаналізувавши дані Pandora Papers

Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларації голови Служби безпеки України Івана Баканова за 2020 рік, проаналізувавши і дані, викладені в розслідуванні Pandora Papers, йдеться в документі, оприлюдненому НАЗК.

З приводу інформації, висвітленої у розслідуванні, щодо того, що Баканов володів офшорною фірмою Davegra Limited, яка була номінальним власником всього офшорного бізнесу Зеленського і його друзів-«кварталівців», НАЗК зазначило: за наявними відомостями від 5.05.2019 року, «належні суб’єкту декларування акції компанії Davegra Limited були відчужені».

НАЗК у своїх висновках вказує, що не встановило ознак необґрунтованості активів або незаконного збагачення.

При цьому в НАЗК заявили, що встановлено ознаки порушення вимог статті 25 закону про запобігання корупції, «Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності».

«Департамент із питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції повідомив, що у зв’язку із виявленням обставин, які можуть свідчити про можливе порушення суб’єктом декларування вимог статті 25 закону, а саме зайняття ним посад директора Davegra Limited… та Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada... , Департамент розпочав процедуру моніторингу наявності конфлікту інтересів», – йдеться в документі НАЗК.

У довідці про результати перевірки звертається увага на окремі незначні неточності в декларації. Наприклад, зазначається, що декларант вказав кілька банківських рахунків, де наявні незначні грошові кошти у сумі близько 27 гривень, а за законом такий тип рахунків вказувати не потрібно.

Крім того, у НАЗК вказали, що Баканов зазначив недостовірні відомості про вартість авто дружини, які відрізняються від достовірних на близько 79 тисяч гривень, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб і не зобовʼязує до відповідальності.

«У своїх поясненнях субʼєкт декларування повідомив, що зазначив у декларації фактично сплачену суму коштів за транспортний засіб, однак копії підтвердних документів не збереглися», – сказано у довідці.

Восени провідні світові медіа, а також низка українських ЗМІ активно обговорювали офшорний скандал, в якому поруч згадували президента Володимира Зеленського, голову СБУ Івана Баканова та олігарха Ігоря Коломойського.

Йдеться про масштабний витік документів про офшори (Pandora Papers), в яких згадуються представники влади цілої низки країн. Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» запевняли, що знайшли в цьому масиві даних бізнес Володимира Зеленського, захований в офшорах, та неоднозначні фінансові транзакції, які він проводив.

Згідно з даними розслідування, Офшорні компанії Володимира Зеленського та його оточення з 2012 року отримали 40 мільйонів доларів від офшорних компаній Ігоря Коломойського, зазначають журналісти.

Переказ коштів відбувався саме через «Приватбанк», його кіпрську філію, додають вони.

Одна з компаній Зеленського також тримала гроші в «Приватбанку», йдеться далі. Через ці та інші ознаки розслідувачі припустили, що фірма могла брати участь у виведенні грошей з банку.

Номінальним власником офшорних компаній лідерів проєкту «Квартал-95» був Іван Баканов, нині – голова СБУ, зауважували розслідувачі.

Баканов володів офшорною фірмою Davegra Limited, яка була номінальним власником всього офшорного бізнесу Зеленського і його друзів-«кварталівців», мовилося в розслідуванні. Про те, що реальними власниками є саме вони, йдеться в таємній «трастовій декларації», яку підписав Баканов, вказують журналісти.

Зеленський отримував дивіденди від однієї з офшорних фірм вже після того, як формально продав свою частку в ній, наголосили розслідувачі.