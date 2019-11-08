Комісія з обрання голови НАЗК оголосила старт конкурсу

Конкурсна комісія з обрання голови Національного агенства з питань запобігання корупції 8 листопада провела перше засідання і оголосила старт конкурсу, повідомила член комісії, координаторка «Медійної ініціативи з прав людини» Ольга (Решетилова) Кобилинська на сторінці у Facebook.

«Якщо серед кандидатів знайдеться людина, яка відповідатиме всім критеріям і високим стандартам посади, її ім’я стане відоме вже 18 грудня 2019 року. Конкурс буде проведено в кілька етапів. Він включатиме попередній відбір на основі поданих документів, текстування з професійних знань і психологічних тест, і останній етап – інтерв’ю», – повідомила Ольга Кобилинська.

За її словами, наразі обрано двох співголів конкурсної комісії – Тільмана Хоппе від міжнародних представників та Катерину Риженко від української сторони.

31 жовтня Кабінет міністрів України затвердив склад конкурсної комісії, яка обиратиме нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції. Згідно із законом про перезавантаження НАЗК, новообраний голова агентства повинен розпочати роботу до нового року.

20 жовтня Кабінет міністрів призначив Наталію Новак тимчасово виконувати обов’язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

НАЗК почало роботу у 2016 році. Однією з функцій агентства є перевірка декларацій державних службовців і будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою.