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17 серпня 2020, Київ 15:10
Новини | Корупція

НАЗК направило до суду адмінпротокол стосовно заступника генерального прокурора

НАЗК направило до суду нові адмінпротоколи

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адміністративний протокол стосовно заступника генерального прокурора Олексія Симоненка.

Йому інкримінують несвоєчасне подання декларації без поважних причин.

Крім того, за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані складено два адмінпротоколи стосовно Олександра Сліпченка, судді Апеляційного суду міста Києва.

Згідно з законодавством, серед функцій Національного агентства з питань запобігання корупції є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.

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