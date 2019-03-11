За фактом сутичок у Черкасах та Києві вручили підозри двом людям – поліція

За фактом сутичок за участю представників «Нацкорпусу» і «Нацдружин» у Києві та Черкасах 9 березня двом людям вручили підозри. Про це на брифінгу 11 березня розповів заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

«Встановлено трьох основних фігурантів, які брали участь. Декілька годин тому оголошено підозри за статтями 294, 296, 345 Кримінального кодексу, це масові заворушення, хуліганство, та насильство щодо працівника правоохоронного органу. Двом особам вручено (підозри – ред.), місцезнаходження третьої зараз встановлюємо», – заявив Цуцкірідзе.

За його словами, що щодо черкаських подій одній людині повідомили про підозру саме щодо масових заворушень.

9 березня представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.

Акції відбулися спершу в центрі Києва, потім біля будівлі Адміністрації президента в Києві.

Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.