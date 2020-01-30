Нацбанк не дав долару зрости вище за 25 гривень

Національний банк України 30 січня взяв активну участь у торгах на міжбанківському валютному ринку вже на початку сесії. Регулятор вийшов із продажем валюти за курсом 24 гривні 99 копійок за долар, це «стримує апетити продавців та спекулянтів щодо розгойдування курсу», повідомив сайт «Мінфін».

За даними Finance.ua, станом на 11:55 котирування просіли до рівня 24 гривні 91–95 копійок за долар, хоча до виходу НБУ наближалися до 25 гривень.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення 24 гривні 95 копійок за долар, це на 10 копійок вище за офіційний курс на 30 січня.

Аналітики за підсумками торгів 29 січня писали, що іноземні інвестори, які впродовж попередніх місяців додавали пропозиції валюти, розраховуючись за облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), цього тижня продавали мало. За даними експертів, відбулося «перевкладення іноземними інвесторами гривні від погашених раніше облігацій без великих сум довкладень».

Національний банк України 30 січня о 14:00 публічно оголосить про свої рішення щодо монетарної політики, зокрема, щодо облікової ставки, яка також спливає на ситуацію на міжбанку. Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості кредитів і депозитів.