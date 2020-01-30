НБУ оголосить рішення щодо облікової ставки

Національний банк України 30 січня о 14:00 публічно оголосить про свої рішення щодо монетарної політики, зокрема, щодо облікової ставки. Регулятор транслюватиме брифінг у прямому ефірі.

У грудні правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку одразу на 2%, до 13,5% річних.

«Національний банк прискорює пом’якшення монетарної політики, оскільки стрімке зміцнення курсу гривні зумовлює швидше зниження інфляційного тиску, ніж очікувалося», – заявили в НБУ після ухвалення того рішення.

Підставою для пом’якшення монетарної політики було й те, що в листопаді 2019 року споживча інфляція стрімко уповільнилася – до 5,1% у річному вимірі, що було нижчим від очікувань Національного банку. Згідно з повідомленням, інфляція у листопаді досягла середньострокової цілі 5%, яку НБУ задекларував у 2015 році.

Облікова ставка в Україні знижуватиметься швидше, ніж очікувалося, повідомила в січні заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова. «В умовах швидкого послаблення інфляційного тиску логічно прогнозувати більш активне пом'якшення монетарної політики. Нехай економічні агенти вже чекають цього, нехай банки вже реагують депозитами, знижують ставки за кредитами», – сказала Рожкова.

Перед грудневим рішення зниження облікової ставки Національним банком (до 15,5%) відбулося 24 жовтня 2019 року.

У квітні 2019 року Національний банк України вперше за два роки знизив облікову ставку до 17,5% річних з 18%.

Востаннє до цього Нацбанк знижував облікову ставку в травні 2017 року. На рівні 18% вона була з вересня 2018 року.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості кредитів і депозитів.