Заступниця голови НБУ очікує більш швидке зниження облікової ставки

Облікова ставка в Україні знижуватиметься швидше, ніж очікувалося, повідомила заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю виданню FinClub.

«У нас в січні заплановано наступний монетарний комітет, будемо дивитися макропрогнози, в тому числі прогноз по ставці. Але ми вже розуміємо, що, найвірогідніше, темп її зниження буде більш швидким, ніж ми припускали раніше. В умовах швидкого послаблення інфляційного тиску логічно прогнозувати більш активне пом'якшення монетарної політики. Нехай економічні агенти вже чекають цього, нехай банки вже реагують депозитами, знижують ставки за кредитами», – сказала Рожкова.

У грудні Національний банк України знизив облікову ставку з 15,5 до 13,5%. На початку 2019 року вона була на рівні 18%.

Споживча інфляція у 2019 році сповільнилася з 9,8% до 4,1%.

Міністр економіки Тимофій Милованов назвав монетарну політику НБУ занадто жорсткою і закликав знизити облікову ставку ще суттєвіше.

Наступне засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики заплановане на 30 січня 2020 року.