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02 Травень 2019, Київ 18:35
Новини | Економіка

НБУ прогнозує ослаблення гривні щодо долара

Перед цим гривня зміцніла щодо долара на 13 копійок

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Курс гривні щодо долара знизиться на шість копійок – такий офіційний курс встановив Національний банк на 3 травня.

За даними НБУ, долар коштуватиме 26,55 гривень за одиницю, тоді як 2 травня курс становить 26,49.

Курс щодо євро встановлений на позначці 29,77, що майже на 30 копійок вище за показник 2 травня – 29,49 гривні.

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Профільний сайт «Мінфін» демонструє ослаблення курсу гривні щодо долара на міжбанку 2 травня з 26,37 гривні за долар до 26,58 гривні.

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.

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