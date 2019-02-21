НБУ встановив курс гривні на рівні 27 грн за долар

Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні на 22 лютого до 27 гривні за долар порівняно зі встановленим на сьогодні курсом 27,09 грн за дол.

Курс гривні до євро на 22 лютого складає 30,65 порівняно з 30,72, встановленому на сьогодні.

У середині січня під час своєї підсумкової доповіді у Верховній Раді голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що обсяги міжнародних резервів України сягнули найвищого рівня за останні п’ять років завдяки зміцненню гривні.

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За його даними, національна валюта протягом року зміцнилася на 1,4%, що дозволило Нацбанку купувати валюту на міжбанківському ринку.

Зміцненню гривні, пояснив він, сприяла жорстка монетарна політика, сприятливі ціни на український експорт і високий врожай.