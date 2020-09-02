Із жовтня в Україні не можна буде розраховуватися старими банкнотами та 25-копійковими монетами, повідомив Національний банк України.

«По-перше, монети номіналом 25 копійок та усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу з 1 жовтня 2020 року. По-друге, Національний банк буде активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року», – розповіли в НБУ.

Регулятор повідомив, що громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, на монети та банкноти інших номіналів і зразків упродовж наступних трьох років. До 30 вересня 2021 року це можна буде зробити в усіх українських банках. Після цього і до 30 вересня 2022 року старі монети та банкноти прийматимуть НБУ, «Ощадбанк», «Приватбанку», «Райффайзен Банк Аваль» та ПУМБ.