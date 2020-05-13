В НБУ не виключають подальшого зниження облікової ставки цього року

Голова Національного банку України Яків Смолій не виключає, що регулятор до кінця поточного року може іще знизити облікову ставку.

«Для стимулювання економіки ми, ймовірно, зможемо ще знизити облікову ставку цього року. Простір для цього є. Своєю виваженою монетарною політикою ми котрий рік поспіль забезпечуємо, як і вимагає наш мандат, цінову стабільність. Тобто стабільно низьку інфляцію, яка залишиться в межах нашої цілі 5% плюс-мінус відсотковий пункт», – сказав Яків Смолій.

Він додав, що НБУ «дивиться в майбутнє з обережним оптимізмом».

«Не варто плекати ілюзії, рівень невизначеності як ніколи високий. Наші макропрогнози відштовхуються від того, що вже у другому кварталі карантин завершиться, і більше не буде потреби до нього повертатися. Але якщо ні? Якщо буде друга хвиля пандемії у світі? Якщо нам буде потрібно знов і знов повертатися до карантинних заходів? Сьогодні ніхто у світі вам не дасть однозначних відповідей на ці питання. Тому ми, в Національному банку підготовлені, щоб за потреби, швидко та ефективно реагувати на нові виклики. Ми постійно відслідковуємо ситуацію, оцінюємо ризики, перевіряємо на реалістичність наші прогнози», – сказав Смолій.

Востаннє Національний банк України знизив облікову ставку 23 квітня із 10 до 8%.

Раніше регулятор заявляв, що упродовж року Національний банк планує знизити облікову ставку до 7%.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості кредитів і депозитів.