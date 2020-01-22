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22 січня 2020, Київ 18:55
Новини | Економіка

НБУ послабив гривню на 7 копійок щодо долара

Будівля Національного банку України

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Національний банк України встановив на 23 січня курс 24 гривні 33 копійки за долар, це на 7 копійок більше за курс на 22 січня.

За даними Finance.ua, торги на українському міжбанківському валютному ринку завершилися на рівні 24 гривні 41–45 копійок за долар.

«На торгах по долару пожвавлення. Щоб закрити незадоволений попит на валюту, на ринок виходив Нацбанк і продавав долар по 24,45–24,50 гривні. За нашими оцінками, регулятор продав поки близько 30–40 мільйонів доларів і цим остаточно погасив ажіотаж», – так оцінили фахівці сайту «Мінфін» перебіг торгів станом на 16:00.

У наступні два дні тижня на валютний ринок не впливатиме чинник продажу доларів нерезидентами для розрахунку за українські ОВДП. Це означає, що можливе продовження послаблення національної валюти, яке відбуватиметься під контролем НБУ.

Будівля Національного банку України
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Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.

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