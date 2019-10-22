НБУ посилив гривню щодо долара ще на 15 копійок

Національний банк України другий день поспіль посилює українську валюту – після того, як уперше за понад місяць офіційний курс на 21 жовтня становив понад 25 гривень за долар. Довідкове значення, оприлюднене 22 жовтня опівдні, становить 24 гривні 83 копійки за долар, це на 15 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Курс НБУ в цілому відбиває тенденції міжбанківського ринку, на якому, за даними сайту finance.ua, станом на 13:10 котирування становили 24 гривні 87–91 копійка за долар, так само, як і на початку торгової сесії.

«Регулятору потрібно поповнювати резерви, і своїм викупом надлишку пропозиції долара на ринку він підтримує валютні котирування. Якщо НБУ «перегинає палицю» в частині обсягів скупки долара на торгах – ринок негайно реагує на це зростанням курсу. Якщо ж Нацбанк робить це поступово і в досить невеликих обсягах, він і резерви поповнює, і динаміку курсу в бік зміцнення гривні не порушує», – так описують події на валютному ринку фахівці сайту «Мінфін».

Свого максимуму від січня 2016 року гривня досягла наприкінці вересня 2019 року, тоді офіційний курс становив 24 гривні 8 копійок за долар.