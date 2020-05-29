НБУ рекомендує банкам змінити підхід щодо колекторської діяльності під час карантину

Нацбанк рекомендує банкам змінити підхід щодо колекторської діяльності під час карантину, повідомила в коментарі Радіо Свобода начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук.

«Питання «колекшину» чи повернення проблемної заборгованості виникло десь на третій тиждень введення режиму карантину», – пояснює представниця Нацбанку.

Пені та штрафи за прострочені виплати по кредитам позичальникам на період карантину не нараховують, але ніяких обмежень щодо колекторської діяльності введено не було.

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Нацбанк провів консультації з банками та видав рекомендації: по тих позичальниках, які були проблемними і до карантину, продовжувати план з роботи по поверненню заборгованості. Щодо тих боржників, які почали виходити на прострочення саме тоді, коли почався карантин і дійсно мають проблеми з доходами, варто свою логіку щодо роботи по поверненню боргів, зазначає Лобайчук.

«Але все ж таки трапляються випадки, бо система автоматизована: вискакує маячок, що клієнт вийшов на прострочку і включається відділ, який починає займатися оцим самим «колекшином» і поверненням боргів. Банкам складно перестроїтися так швидко і інколи бувають дзвінки людям, які з об’єктивних причин не можуть платити», – додає вона в коментарі Радіо Свобода.

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Ольга Лобайчук радить в таких випадках продовжувати писати офіційні звернення в банк із чіткою аргументацією.

Питання колекторської діяльності поки що не підпадає під регуляторну функцію Нацбанку, але банкам були направлені листи з рекомендацією налаштувати свою діяльність відповідно до особливих умов через карантин: як контактцентрів, відділів по роботі зі споживачами, так і колекторської діяльності, зазначає представниця НБУ.

«В нас є окремі звернення на колекторську діяльність банків. Те, що я бачу: на 63% впала кількість таких скарг. Тобто все ж таки банки перелаштовуються і підлаштовуються під нові умови», – наголошує Ольга Лобайчук.

В НБУ сподіваються на ухвалення законопроекту, який пройшов перше читання, що дасть можливість Нацбанку регулювати колекторську діяльність, розповіла Ольга Лобайчук.