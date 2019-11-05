150 тис грн на день через касу банку – НБУ зняв обмеження на купівлю валюти

Національний банк України з 5 листопада скасовує обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тисяч гривень на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Як йдеться на сайті НБУ, такі «послаблення» не вплинуть суттєво валютний ринок, бо зазвичай фізособи купують іноземної валюти менш ніж на 150 тисяч гривень.

«Лібералізація валютного законодавства та зміцнення макрофінансової стабільності дали змогу Національному банку скасувати у цьому році вже понад 30 валютних обмежень, зокрема й для населення», – зауважили в НБУ.

У лютому в Україні була дозволена купівля іноземної валюти у режимі онлайн.

Офіційний курс валют від НБУ на 5 листопада: долар США – 24,79 грн, євро – 27,66.