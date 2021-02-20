«Не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані» – Зеленський у День Героїв Небесної сотні

У День Героїв Небесної сотні 20 лютого президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанував у Києві загиблих учасників Революції Гідності.

«Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам’ять усім, хто загинув за майбутнє України», – сказав Володимир Зеленський.

Як повідомляє Офіс глави держави, президентське подружжя зробило перший удар у дзвін Гідності, який сьогодні дзвонитиме за кожним загиблим Героєм Небесної сотні.

День Героїв Небесної сотні 20 лютого встановлений указом президента у 2015 році. Пам’ятні заходи зі вшанування учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні почалися цього тижня.

Сьогодні з 19:00 до 23:00 відбудеться традиційне запалення «Променів гідності» на алеї Героїв Небесної сотні.

17 лютого Верховна Рада визнала Євромайдан історичною подією та закликала розслідувати злочини проти його учасників.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.